Sportler Ex-Footballstar O.J. Simpson gestorben

Simpson sei von seinen Kindern und Enkelkindern umgeben gewesen, als er starb, teilte die Familie mit. "Während dieser Zeit des Übergangs bittet seine Familie darum, ihre Wünsche nach Privatsphäre und Anstand zu respektieren." Die Erfolge von Simpson auf dem Spielfeld würden in den Archiven der Football Hall of Fame im US-Bundesstaat Ohio bewahrt, in die er 1985 aufgenommen worden war, teilte Jim Porter, Präsident der Ruhmeshalle, mit.

Erfolgreiche Karriere

Geboren wurde Orenthal James - "O.J." - Simpson am 9. Juli 1947 in San Francisco. Schon als Kind zeigte sich sein sportliches Talent und bald stellte er an der renommierten University of Southern California Rekorde in Football und Leichtathletik auf. "The Juice" - "der Saft" - wurde Simpson wegen seiner Beweglichkeit genannt.