American Football: Rapper Kendrick Lamar tritt bei Superbowl Halbzeitshow auf

Die Halbzeitshow des NFL-Finales Super Bowl hat eine lange Geschichte. Die Stars bekommen für ihre Auftritte kein Geld, aber dafür ein Karriere-Highlight und weltweite - kaum minder lukrative - Aufmerksamkeit. Regelmäßig haben Stars wie Snoop Dogg, Rihanna, Prince, Michael Jackson oder The Weeknd die Football-Stars auf dem Platz überstrahlt. Auch 2025 dürften viele der mehr als 100 Millionen Menschen das Football-Spektakel allein in den USA im Stadion in New Orleans oder vor dem Fernseher verfolgen.

Lamar sorgte in den vergangenen Monaten vor allem mit seinem öffentlich ausgetragenen Streit mit Rap-Kollege Drake für Aufsehen. Sein Diss-Track "Not Like Us" wurde zum Hit.