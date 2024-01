Los Angeles/Las Vegas - Die Country-Sängerin Reba McEntire (68, "Can't Even Get the Blues") und der Musiker Post Malone (28, "Rockstar") sollen im Vorfeld des Super Bowl auftreten. McEntire werde die amerikanische Nationalhymne singen, Post Malone das Lied "America the Beautiful", wie die National Football League (NFL) mitteilte. Zudem soll die Soul-Sängerin Andra Day (39, "Rise Up") das Lied "Lift Every Voice and Sing" darbieten.