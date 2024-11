Vier Schritte zuvor hatte er einen Gegenspieler mit einer 360-Grad-Drehung abgeschüttelt. Insgesamt waren es drei Jaguars-Profis, die ihn nicht zu fassen bekamen.

Fans und Experten im US-Fernsehen waren völlig aus dem Häuschen und verglichen die Szene mit einem Videospiel. Auch Eagles-Trainer Nick Sirianni traute seinen Augen nicht. "Das war das Beste, was ich je gesehen habe", sagte er. "Es ist so cool, dass Kinder in Philadelphia und überall im Land nun versuchen werden, das nachzustellen, und darüber reden. Aber sie werden es nicht schaffen. Er ist der Einzige auf der Welt, der das kann."