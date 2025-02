Erinnerung an Terror-Opfer

In einem Tribut für die Opfer der Terrorattacke in New Orleans mit 14 Toten Anfang des Jahres war zuvor zudem Sängerin Lady Gaga an einem Klavier auf der weltbekannten Bourbon Street aufgetreten. Stars wie Bradley Cooper, Adam Sandler, Paul McCartney und Lionel Messi waren für das Finale der National Football League im Stadion.

Sängerin Ledisi sang "Lift Every Voice and Sing". Außerdem performten die Musiker Trombone Shorty und Lauren Daigle den Song "America the Beautiful". Die Show vor dem Spielbeginn sollte den Veranstaltern zufolge die reiche musikalische Tradition von New Orleans ehren.