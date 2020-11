American Football Tom Brady erlebt mit den Buccaneers seine ärgste NFL-Pleite

Auch Brady und die Buccaneers wurden in den US-Medien in den vergangenen Wochen gelobt und gehandelt: Der Sieg im Duell mit Rodgers' Packers, insgesamt drei überzeugende Erfolge in Serie, dazu eine überaus talentierte Offensive, die den zuletzt gesperrten Antonio Brown als weiteren Receiver dazu bekam - die Mannschaft aus dem Sunshine-State mauserte sich von der Verlierertruppe der vergangenen Spielzeiten zu einem echten Kandidaten. Mit dieser positiven Presse dürfte es nun vorbei sein.

Bis zum Duell mit den Carolina Panthers am 15. November muss Anführer Brady die miserablen Statistiken nun verarbeiten und abhaken. Nie zuvor in seiner Karriere ging er mit mehr als 30 Punkten Rückstand in die Halbzeit. Drei Interceptions in einem Spiel gab es in den vorausgehenden 146 Begegnungen nicht - in der Kombination mit auch noch keinem einzigen Touchdown-Pass erlebte er so etwas zuletzt vor 14 Jahren.

