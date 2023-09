American Football Überraschung zum NFL-Saisonstart: Lions bezwingen Chiefs

Beim 21:20 für die Gäste erzielte Amon-Ra St. Brown den ersten Touchdown der Saison und sorgte für die Führung. Der 23-Jährige kommt damit auf inzwischen zwölf NFL-Touchdowns in seiner Karriere und baute den deutschen Rekord aus. Mit sechs gefangenen Pässen hatte er zudem den Höchstwert der Football-Partie und verbuchte insgesamt 71 Yards.

"Es hat Spaß gemacht. Am Ende des Tages haben wir als Team zusammengespielt, was am meisten gezählt hat", sagte St. Brown. In der Vergangenheit sei es für die Lions oft schwer gewesen, enge Begegnungen zu gewinnen. "Jetzt gehen wir in die Spiele und haben das Gefühl, wir können nicht verlieren", sagte er und ergänzte: "Selbst wenn wir hinten liegen, haben wir das Gefühl, dass wir zurückkommen können."