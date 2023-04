American Football Vollmer hält deutsches NFL-Team für möglich

"Wie das in zehn oder 20 Jahren aussieht, vermag ich mir gar nicht vorzustellen. Vielleicht haben wir eine eigene Akademie für Nachwuchstalente in Deutschland, vielleicht eigene NFL-Schulen, vielleicht sogar ein deutsches Team, das in der NFL mitspielt", sagte Vollmer. Alles scheine möglich.

In der vergangenen Saison habe es in München erstmals ein NFL-Spiel gegeben. Die Atmosphäre hat Superstar Tom Brady, mit dem Vollmer lange zusammengespielt hat, nachhaltig beeindruckt. "Tom Brady, der mit den Buccaneers angetreten war, kam zu mir und hat gejubelt: Verrückt, völlig verrückt! Der ist mehr als 20 Jahre in der Liga gewesen und dachte, er hätte alles erlebt, was es zu erleben gibt. Und dann das", sagte Vollmer.