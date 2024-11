Amerika stimmt ab US-Wahlkampfposse: Die Müll-Kontroverse - und ein Apostroph

Begonnen hatte alles mit einem geschmacklosen Scherz bei einem großen Wahlkampf-Event des republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump am vergangenen Sonntag. Ein Comedian bezeichnete Puerto Rico dort als im Ozean schwimmende Insel aus Müll. Die Äußerung löste heftige Empörung in Puerto Rico aus. Für Trump könnte das zum Problem werden, denn allein im hart umkämpften und möglicherweise wahlentscheidenden Bundesstaat Pennsylvania leben rund 500.000 Puerto Ricaner.

Erst nutzte das Team der demokratischen Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris den Eklat für Wahlkampfzwecke gegen Trump. Doch dann grätschte Präsident Joe Biden dazwischen und spielte Trump mit einem Fauxpas in die Hände. Biden griff den Müll-Eklat am Dienstag in einem Wahlkampf-Telefonat mit der Latino-Community auf. Der Demokrat sprach dabei positiv von Puerto Ricanern und kritisierte Trump. Allerdings kann man einen seiner Sätze in einem online verbreiteten Video der Schalte auch so verstehen: "Der einzige Müll, den ich da treiben sehe, sind seine Anhänger."