Ampel-Koalition "Deutschlandtrend": Mehrheit unzufrieden mit Bundesregierung

Nur 17 Prozent sind demnach zufrieden mit der Ampel-Regierung. Etwas besser sind die Werte für Bundeskanzler Olaf Scholz. 20 Prozent der Menschen sind mit seiner Arbeit zufrieden, das sind den Angaben nach 8 Punkte weniger als im Vormonat. Nach Angaben der ARD ist es der schlechteste Wert für einen Bundeskanzler oder eine -kanzlerin seit Beginn der Erhebung des "Deutschlandtrends" im Jahr 1997. Zwar attestiert fast jeder Zweite (48 Prozent) dem Kanzler laut ARD umsichtiges Handeln. Nur 27 Prozent (-20) gaben aber an, dass Scholz ihrer Ansicht nach seinem Amt gewachsen sei.

Union bei 32 Prozent, AfD bei 21 Prozent

Die SPD verliert laut der Umfrage leicht. Wenn schon am Sonntag Bundestagswahl wäre, würden sich 14 Prozent der Menschen für die Partei entscheiden (-2). Die Grünen kämen auf 15 Prozent (+1), die FDP würde mit unverändert 4 Prozent den Einzug in den Bundestag knapp verpassen. Stärkste Kraft in der Umfrage ist die Union, die um 2 Punkte auf 32 Prozent zulegt. Dahinter liegt die AfD mit 21 Prozent (-1). Die Linke käme nur noch auf 3 Prozent (-2).