Ampel-Koalition Haushaltsstreit: Lindner sieht Ministerkollegen am Zug

Ursprünglich sollten die Eckwerte für den Haushalt 2024 am kommenden Mittwoch im Kabinett beschlossen werden. Lindner ließ den Termin jedoch platzen, weil er sich mit seinen Kollegen nicht einigen konnte. Die Fachminister hatten Zusatzwünsche von rund 70 Milliarden Euro angemeldet, für die der Finanzminister keinen Spielraum sieht, wenn die Schuldenbremse eingehalten und auf Steuererhöhungen verzichtet wird. "Wir werden im Kabinett noch einmal gemeinsam über finanzielle Realitäten sprechen müssen", hatte Lindner der dpa gesagt. Einen neuen Zeitpunkt nenne er ausdrücklich nicht.

SPD-Chef Lars Klingbeil mahnte am Samstag eine schnellere Lösung von Konflikten in der Koalition an. Politischer Streit gehöre dazu, "aber manche dieser Streits dauern mir zu lang", sagte er bei einer SPD-Konferenz in Dortmund. Zugleich warnte er davor, die Ausgaben für Soziales und Verteidigung gegeneinander aufzurechnen. Lindner hatte zuvor durchblicken lassen, dass er nicht abgeneigt sei, den Etat von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) zu erhöhen. Dafür müsse aber an anderer Stelle gespart werden.