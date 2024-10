Ampel-Regierung: Zwei Gipfel, ein Papier und eine Koalition auf der Kippe

Vor dem Gipfel rufen die Wirtschaftsverbände die Ampel-Koalition zu einem einheitlichen und schnellen Handeln auf. "Die Wirtschaftsdaten mahnen zur Eile", sagt Jörg Dittrich, Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks, der am FDP-Gipfel teilnimmt. "Ein gemeinsamer, schlüssiger und abgestimmter Regierungsplan ist nötig – keine zersplitterte Partei- oder Wahlkampftaktik."

Was der Kanzler will: Eine "neue industriepolitische Agenda"

Der Kanzler geht ohne fertiges Konzept in die Beratungen mit Wirtschaft und Gewerkschaften. Er will sich Zeit nehmen. Schon jetzt steht fest, dass weitere Treffen folgen sollen. Was sein Ziel ist, hat Scholz vor zwei Wochen in einer Regierungserklärung im Bundestag gesagt: Eine "neue industriepolitische Agenda" mit konkreten Maßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft und zur Sicherung von Arbeitsplätzen. "Das, was dabei rauskommt, werde ich diesem Parlament vorschlagen, auch auf den Weg zu bringen, damit es vorangeht in Deutschland", hat er versprochen.

Scholz konzentriert sich bei dem Gipfel auf Branchen, in denen es um besonders viele Arbeitsplätze geht. Neben dem Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) soll der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) dabei sein. Die Arbeitnehmer sind durch den Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB), die IG Metall und die IG Bergbau, Chemie, Energie vertreten. Von den großen Unternehmen sollen neben VW auch BMW und Mercedes dabei sein.