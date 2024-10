Ampel-Streit Koalitionäre beharken sich - Union ruft nach Steinmeier

SPD-Chefin Saskia Esken ihrerseits verlangte massive staatliche Investitionen von bis zu 600 Milliarden Euro in den nächsten Jahren, um die Wirtschaft in Deutschland anzukurbeln. "Jetzt ist nicht die Zeit zu sparen, jetzt muss investiert werden", sagte Esken den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Sie warb erneut für eine Abkehr von den strengen Schuldenregeln und kritisierte Lindners "kompromissloses Festhalten an der Schuldenbremse".

Ex-SPD-Chef: "Hört auf oder besinnt euch"

Ex-SPD-Chef Sigmar Gabriel zeigte sich besorgt über den Zustand der Koalition: "Angesichts der jüngsten Entwicklungen müsste man eigentlich sagen: Hört auf oder besinnt euch", sagte er der "Augsburger Allgemeinen". "Was da der Öffentlichkeit als Koalition verkauft werden soll, wird zu einem zunehmend gefährlichen Prozess, der nur Politikzorn und damit Extremismus befördert", beklagte der ehemalige Vizekanzler.

Der Koalitions-Zwist verfolgte Regierungsmitglieder auch bis nach Indien. Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) mahnte zum Abschluss von deutsch-indischen Regierungskonsultationen: "Unser Job ist, Probleme zu lösen und nicht Fingerhakeln." Kanzler Scholz wurde beim Besuch eines Technologie-Instituts in Goa von einem Studenten gefragt, wie es denn so sei, eine Koalitionsregierung zu führen. "Tja", sagt Scholz. "Ich will sehr ehrlich sein: Die Koalitionsregierung, die ich führe, ist nicht die einfachste auf der Welt."