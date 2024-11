Ampel-Streit: Merz betont Gemeinsamkeiten mit Lindners Wirtschaftsideen

Gerhard Baum: Ampel-Ausstieg der FDP wäre politischer Selbstmord

Bundesverkehrsminister Wissing hatte sich am Freitag in einem Gastbeitrag für die "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" für den Verbleib seiner Partei in der Koalition ausgesprochen und an die Verantwortung des Regierungsbündnisses erinnert. Kurz darauf wurde das Grundsatzpapier von Lindner bekannt.

Klingbeil sagte dazu, Vorschläge seien immer willkommen. "Wenn sie dazu beitragen können, unsere Wirtschaft zu stärken und Arbeitsplätze zu sichern, reden wir darüber." Allerdings seien einige der in dem Papier enthaltenden FDP-Positionen bekannt und widersprächen sozialdemokratischen Positionen. "Zum Beispiel Reichen mehr zu geben, die Arbeitnehmer länger arbeiten zu lassen und sie später in Rente zu schicken", so Klingbeil. "Es wird niemanden überraschen, dass wir das für den falschen Weg halten."

Auch innerhalb der FDP wird Kritik an Überlegungen zu einem Ende der Ampel-Koalition laut. "Die weltpolitische Lage mit Krisen und Kriegen ist sehr gefährlich. In dieser Situation braucht Deutschland eine handlungsfähige Bundesregierung und keinen Wahlkampf", sagte der frühere Bundesinnenminister Gerhart Baum (FDP) dem "Tagesspiegel". "Wenn die FDP jetzt die Ampel verlässt, wäre das politischer Selbstmord aus Angst vor dem Tod."