Amtsgericht Schopfheim: Polizisten beinahe mit Auto erfasst

Ungewöhnliche Fahrweise

Auf der Anklagebank saß ein Mann, der im August 2023 bei einem Unfall auf der B 317 bei Hausen mit einem Polizisten in Konflikt geriet. Die Staatsanwaltschaft legte dem 57-Jährigen zur Last, er habe, als ihn der Beamte wegen seiner „ungewöhnlichen Fahrweise“ in der Autoschlange kontrollieren wollte, Gas gegeben und sei „frontal“ auf den Ordnungshüter losgefahren. Dieser habe auf die Seite springen müssen, um nicht verletzt zu werden.

Als das Auto zum Stillstand kam, habe er den Beamten zudem übel beleidigt. Dies sei als „tätlicher Angriff“ auf einen Vollstreckungsbeamten und als Beleidigung zu werten und mit einer Freiheitsstrafe von mindestens drei Monaten zu ahnden, so der Staatsanwalt. Tatsächlich hatte das Amtsgericht im Januar dieses Jahres gegen den Mann, der beruflich im Sozialbereich tätig ist, einen Strafbefehl verhängt und ihn zu einer Geldstrafe von 95 Tagessätzen à 40 Euro vergattert. Weil der 57-Jährige dagegen jedoch Einspruch erhob, musste er jetzt vor Amtsrichter Stefan Götz erscheinen.