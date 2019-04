Analyse Ganz normale Liberale: Die FDP erreicht die Mühen der Ebene

"Stabil in die Zweistelligkeit" wolle man wieder kommen, verlangt Lindner, in alle Länderparlamente und nicht zuletzt in Regierungsverantwortung im Bund. Doch dazu müsste die FDP derzeit einen neuen Anlauf für eine Jamaika-Koalition wagen, also ein Bündnis mit Union und Grünen.

Zur Union sagt Lindner wenig, doch gegen die Grünen - in den Umfragen rund 10 Prozentpunkte vor der FDP - feuert er ein paar Breitseiten ab, zur Freude der Seinen. "Wir werden alle Vegetarier und Veganer, wenn es nach denen geht", ruft er in den Saal. Er warnt vor "ökologischem Autoritarismus" hysterischer Klimaaktivisten, die Freiheitsrechte in Frage zu stellen drohten.

Investoren würden verteufelt von jenen, die Wohnungen enteignen wollten: "Das ist eine Form der Entmenschlichung", schimpft Lindner - pointiert, aber nicht verwunderlich. Erstaunlicher ist, dass die Delegierten auch klatschen, als Lindner sagt: "Es gibt auch so etwas wie einen liberalen Feminismus" - das solle man doch nicht den Grünen überlassen.

Allein das Vorhaben, nach mehr als 30 Jahren bei einem Parteitag mal wieder einen frauenpolitischen Antrag zu verabschieden, hat viele aufgescheucht bei der FDP. Vorgesehen sind unter anderem eine Offenlegungspflicht für Gehaltsunterschiede zwischen den Geschlechtern für große Unternehmen sowie ein erweiterter Elternschutz für den Partner oder die Partnerin der Mutter nach der Geburt eines Kindes.

Doch sind tatsächlich programmatische Extrawürste für weibliche Wähler und Mitglieder notwendig - in einer Partei, die die Möglichkeiten des Einzelnen so nach vorne rückt? Wer sich hier als Frau engagiert, dem bereitet wenig mehr Unbehagen als die Möglichkeit, zur Quotenfrau abgestempelt zu werden.

Die Brandenburger FDP-Bundestagsabgeordnete Linda Teuteberg, die Lindner als neue Generalsekretärin zur Seite stehen soll, soll das Stigma nicht treffen: "Das ist keine Frage der regionalen Herkunft und des Geschlechts, sondern es ist eine Frage der Person", betont Lindner. Die Sorge scheint unbegründet. Teuteberg wird nach ihrer umjubelten Bewerbungsrede am Abend mit satten 92,8 Prozent der Delegiertenstimmen ins Amt gewählt. Gut anderhalb Jahre nach dem Wiedereinzug in den Bundestag fällt das Rampenlicht nicht mehr allein auf Lindner.