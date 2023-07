Analyse OECD mit optimistischem Ausblick für deutschen Arbeitsmarkt

Risiken der KI

Aus der Analyse geht ebenfalls hervor, dass die Gewinne in vielen OECD-Ländern stärker gestiegen sind als die Arbeitskosten, was wesentlich zum Preisdruck beiträgt. Mit Blick auf die Zukunft deutet sich an, dass die Gewinne in mehreren Bereichen und Ländern Spielraum haben. Weitere Lohnerhöhungen könnten daher aufgefangen werden, um so den Kaufkraftverlust abzufedern, ohne dass ein deutlicher zusätzlicher Inflationsdruck entsteht.

In ihrem Beschäftigungsausblick hat die OECD auch die Künstliche Intelligenz in den Blick genommen, die voraussichtlich erhebliche Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt haben wird. Bei Tätigkeiten mit geringer und mittlerer Qualifizierung gibt es demnach das höchste Risiko, dass diese automatisiert werden. In hoch qualifizierten Berufen scheint KI hingegen die Kompetenzen in diesen Berufen vielmehr zu ergänzen. Insbesondere Geringqualifizierte und ältere Arbeitskräfte, aber auch Höherqualifizierte müssten sich weiterbilden, rät die OECD. Die Regierungen sollten daher Anreize für Arbeitgeber schaffen, betriebliche Schulungen anzubieten.