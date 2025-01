Angebote für Kinder in Brombach: Osterferien-Programm im Werkraum Schöpflin

Mit Kreativität

In „Wie klingt das? Bastel dein eigenes Instrument“ können die Kinder zum Beispiel eigene kleine Instrumente bauen und herausfinden, wie Klänge erzeugt werden. In der „Nähwerkstatt: Deine Puppenwelt wie sie dir gefällt“ werden mit einfachen Techniken kreative Kleider für die Lieblingspuppen und Lieblings-Kuscheltiere entworfen und genäht und im Workshop „Kreatives Schreiben: Nein, wir fragen den Drachen jetzt nicht nach dem Weg“ werden allerlei Texte – ob Fantasy, Kurzgeschichte oder Songtexte – geschrieben und am Ende ein eigenes kleines Büchlein erstellt. In der „Frühlingsgärtnerei: Rein ins Beet!“ können die Kinder Beete im Werkraum-Garten anlegen und erleben, wie durch Ihr Tun die Kraft eines Samenkorns zur Entfaltung kommt.

Mit Begleitung

Neu ist die „Filmwerkstatt: Dein Stop Motion Kino“ in der die Kinder ihre eigenen kleinen Filme mit der Stop Motion-Technik drehen können. Begleitet werden sie dabei von zwei professionellen Filmemachern aus Berlin.