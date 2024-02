Angelsportverein Schopfheim: Viele Pläne für den Naturschutz

Gewässer

Von besonderem Interesse war der Bericht der neuen Gewässerwarte Simon Jäckh und Mike Geiger, teilt der Verein im Nachgang mit. Die beiden hatten die Daten des Datenloggers, der im vergangenen Frühjahr in der Weise eingebaut wurde, aufwendig ausgewertet und präsentierten sie. Es gab verschiedene Hinweise und sichtbare Veränderungen, die im Vergleich zum Jahr 2021 auf eine Erwärmung hindeuten. Nun wollen die Gewässerwarte die Daten mit den Nachbarangelvereinen, die ebenfalls Temperaturen der Wiese messen, austauschen. Dadurch würde sich im besten Fall ein temperaturmäßiges Gesamtbild der Wiese ergeben.

Thema waren auch die Renaturierungsarbeiten an der Wiese im vergangenen Jahr. So wurden Kaltwasserpools eingebaut, in denen die Fische im Sommer kühleres Wasser finden. Felsen, die aufgrund von Felsabstürzen am Entegast am Uferrand lagen, wurden in die Flussmitte versetzt, um den Fischen aufgrund der Strömungslenkung Deckung zu bieten. Ein umgestürzter Baum wurde hochwassergerecht mit Drahtseil befestigt. Dieser bietet den Fischen Schutz und Futter, da sich dort Kleinstlebewesen ansiedeln.