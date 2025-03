Angelverein Weil am Rhein und Umgebung: Bei der Jugend tut sich was

Bericht des Vorsitzenden: Beginnend mit dem Brassenfang am Rhein bei Märkt durch Mitglieder der Uni Trier, stellte Kniephoff den Jahresverlauf vor. So wurde beispielsweise ein Projekt mit der Rheinschule in Weil-Friedlingen begonnen, um den Kindern die Grundlage des Angelns zu vermittelt. Allerdings habe der praktische Teil des Projekts mangels Beteiligung und Unterstützung durch die Eltern nicht durchgeführt werden können.

Wie in jedem Jahr haben die Jäger ihr Grillfest am Weiher veranstaltet, was immer eine gemütliche Angelegenheit sei. Auch wurde durch die Jäger auf dem Gelände eine Fuchsstrecke gelegt. Die Gemeinde Efringen-Kirchen, die Altersmannschaft der Weiler Feuerwehr und die Bewohner des Altersheimes Efringen-Kirchen veranstalteten ein Grillfest am Weiher. Laichfähige Forellen seien im Rhein eingesetzt worden. Kniephoff zeigte sich enttäuscht von den Anglern, die wohl rücksichtslos die eingesetzten großen Fische in den folgenden Tagen wieder heraus geangelt hätten.