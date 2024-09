Angenbachtaler Wanderfreunde: Verdienste um Dorf und Gemeinschaft

Jahrzehnte im Amt

Im Jahr 2014 löste Jürgen Pflüger Alfons Kiefer als Vorsitzender ab. Alfons Kiefer hatte den Verein 40 Jahre lang geführt.

Der Verein wird heute von Jürgen Pflüger als erstem Vorsitzenden geführt, dem als Vizevorsitzende Monika Schwanz zur Seite steht. Als Schriftführerin ist Christel Pflüger seit zehn Jahren tätig, Kassenverwalterin Waltraud Rümmele ist 47 Jahre im Amt. Dazu gesellen sich die Beisitzer Martin Fischer, Elisabeth Gerspacher, Andreas Schwanz und Gisela Muckenhirn. 2019 wurde die 45. Bergwanderung mit einer Tombola zu Gunsten des DRK Zell durchgeführt.

Wanderung und Musik

Nun also kann man auf 50- Jahre Angenbachtaler Wanderfreunde zurückblicken und wird dieses mit der 48. Bergwanderung feiern. Start und das Ziel ist der Weideschuppen auf dem Festplatz Schäfig in Ehrsberg. Gestartet werden kann in der Zeit von 8 bis 12.30 Uhr. Die Strecke führt vom Weideschuppen aus zur Jungviehweide über Oberen Stadel, Grasbühl, Mittleren Weg, Waldmatter Kreuz in Richtung Scheibenplatz und über die Schopfheimer Hütte zurück zum Schäfig – eine reizvolle Tour also durch den idyllischen Hinterhag. Zielschluss ist um 15 Uhr; die drei größten Gruppen erhalten ein Präsent.