Am Abend des 23. Juni gerieten zwei Gruppen von Kindern und Jugendlichen auf dem Spielplatz in Streit. Die Kinder riefen Jugendliche an, dass sie dazukommen sollten. Als der 16-Jährige erschien, soll er plötzlich mehrfach mit dem Hammer gegen den Kopf des Opfers geschlagen haben. Der Junge habe das Krankenhaus nach einer Nacht verlassen, werde aber weiter ambulant behandelt. Weitere Hintergründe zum Streit nennen die Ermittler zum Schutz der Kinder und Jugendlichen nicht.