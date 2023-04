Animationskomödie Fröhliche Comic-Welt: "Der Super Mario Bros. Film"

Mario wurde Kult

Zum ersten Mal tauchte Mario 1981 im Spiel "Donkey Kong" auf. 1985 brachte das japanische Unternehmen Nintendo dann das inzwischen weltberühmte Videospiel "Super Mario Bros" auf den Markt - in dem der Klempner in der Hauptrolle die Prinzessin retten musste. Mehr als 200 Spiele und millionenfache Verkäufe machten die kleine schnauzbärtige Figur zum Kult.

"Mario war eine der ersten Videospiel-Figuren, mit der man aufwachsen konnte", sagte Linda Breitlauch, Gamedesign-Professorin an der Hochschule Trier, der dpa. "Die Marke existiert quasi seit Beginn der kommerziellen Computerspielindustrie."

Überzeugend sei dabei weniger die Story, sondern das Spielprinzip. "Jump 'n' Run ist der Klassiker für Kinder und Jugendliche", so Breitlauch. Die Zielgruppe beherrsche die dafür nötige Hand-Augen-Koordination am besten. Das Mario-Franchise sei auch so beliebt, weil es einen Wettbewerb ermögliche und durch das Spielen mit Freunden und Familie soziale Erlebnisse entstehen könnten. "Und wenn man mit einem Videospiel aufwächst, bleibt das natürlich in Erinnerung", so Breitlauch. Bleibt also nur zu sagen: "Let's-a go!"

Der Super Mario Bros. Film, USA 2023, 93 Minuten, FSK ab 6, von Aaron Horvath und Michael Jelenic, Originalstimmen: Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day