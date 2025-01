Anschlag auf Weihnachtsmarkt: Haseloff fordert nach Anschlag rückhaltlose Aufklärung

Magdeburg - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff drängt auf eine umfassende Aufarbeitung des Anschlags auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt. "Nichts darf unter den Teppich gekehrt, keine Fehler, die möglicherweise gemacht wurden, dürfen ausgeblendet oder verschwiegen werden", sagte der CDU-Politiker in einer Regierungserklärung im Landtag in Magdeburg. Dies sei der Anspruch, den er an alle Verantwortlichen bei den Ermittlungen habe. "Und das ist auch der Anspruch der gesamten Landesregierung."