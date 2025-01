Anschlag Bericht: 110 Behörden-Vorgänge zu Taleb A.

Saudi-Arabien warnte schon 2023

Das in Tabellenform erstellte Ministeriumspapier zeigt etwa, dass Saudi-Arabiens Behörden am 27. November 2023 das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) anschrieben. Die Saudis meldeten ein Posting von Taleb A. auf seinem X-Account. "Something big will happen in Germany", schrieb der spätere Attentäter - etwas Großes werde in Deutschland passieren. Die deutschen Behörden - an Postings solcher Art gewöhnt - bewerteten Taleb A.s Nachricht als "unspezifischen Gefährdungssachverhalt mangels konkreter Hinweise" und baten um konkrete Anhaltspunkte, so solche vorliegen sollten.

Steinmeier in Magdeburg

Taleb A.s Tat vom Dezember vergangenen Jahres forderte sechs Tote und rund 300 Verletzte. In Magdeburg hat sie tiefe Wunden hinterlassen. Auch dort standen an diesem Donnerstag die Ereignisse vom 20. Dezember im Fokus der Öffentlichkeit. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier war zu Besuch. Er drückte sein Mitgefühl aus und dankte den Helfern. "Ihre Heimatstadt Magdeburg ist tief im Innersten verwundet, das ist jedenfalls das Gefühl der Allermeisten. Und deshalb bin ich heute hier bei Ihnen", sagte Steinmeier.

Wie es nach 2023 mit Taleb A. weiterging, zeigt der Bericht des Bundesinnenministeriums. Zwei Monate vor dem grausamen Anschlag des Psychiaters erhielten Deutschlands Verfassungsschützer wieder Post von den Saudis - so steht es in einem lachsfarbenen Kästchen der Chronologie. Diesmal beließ Saudi-Arabien es bei einer Erinnerung an ihre Mitteilung von 2023. Der Bericht merkt an: "Keine neuen Inhalte, lediglich Verweis auf Bezugsschreiben und Bitte um Zusendung von Informationen zu ergriffenen Maßnahmen".