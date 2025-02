Potsdam - Ein 18-Jähriger aus Brandenburg steht im Verdacht, einen politisch motivierten Anschlag in Berlin geplant zu haben. Der russische Tatverdächtige sei am Donnerstag festgenommen worden, teilte das Polizeipräsidium in Potsdam mit. Heute erging ein Haftbefehl wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat.