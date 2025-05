Anschlussunterbringung: Flüchtlingsunterkünfte: Landkreis stoppt weitere Projekte in Lörrach

In den vergangenen Tagen wurden die Einrichtungen im Stadtgebiet bewertet. Nachdem der Landkreis den Bau der geplanten Gemeinschaftsunterkunft (GU) in Lörrach-Stetten angesichts rückläufiger Zuweisungen zurückgestellt hat, werden nun weitere Projekte auf Eis gelegt – zumindest vorläufig: Betroffen sind die AU in Haagen und das alte Polizeirevier.

Weniger Flüchtlinge

Das Landratsamt rechne derzeit mit der Aufnahme von 26 Personen für die Stadt Lörrach im Jahr 2026. Kreisweit geht die Behörde derzeit von der Zuweisung rund 600 geflüchteter Menschen aus.