Ansprüche durchsetzen "Flugärger-App" hilft bei Verspätungen und Annullierungen

Auch 14 Jahre nach Inkrafttreten der Fluggastrechte-Verordnung der EU beriefen sich viele Airlines bei Verspätungen oder Annullierungen in der Regel zunächst auf "höhere Gewalt", stellte der Verbraucherschützer fest. In dem Fall könnten sich Betroffene an die Schlichtungsstelle für den öffentlichen Nahverkehr in Berlin, an die Schlichtungsstelle Luftverkehr beim Bundesamt für Justiz oder an die Verbraucherzentrale wenden. Die Entwicklung der App wurde mit 250.000 Euro vom Land NRW finanziert.