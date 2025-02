Anwendung für zu Hause: Selbsttests für die Gesundheit - sinnvoll oder schädlich?

"Diese Therapien sind sehr teuer, bis in den vierstelligen Bereich", sagt Terjung. "Und ob das hilft, ist fraglich." Solide wissenschaftliche Beweise gebe es jedenfalls nicht, schreibt ein internationales Expertengremium im Fachjournal "The Lancet Gastroenterology & Hepatology". Die Zeit sei noch nicht reif, um aus Mikrobiom-Analysen Frühdiagnosen für Krankheiten oder Behandlungen abzuleiten. "Aber der Markt ist schneller als die Wissenschaft, wie es bereits in der Vergangenheit bei den Gentests für den Hausgebrauch der Fall war", so die Autoren.

Ovulationstest kann Sinn machen

Vorsicht geboten ist auch bei Hormontests. Cortisolmangel könne die Ursache dafür sein, dass man sich gestresst fühle, heißt es von Herstellern. Ein Speicheltest bringe Gewissheit. Ähnliche Versprechen gibt es auch für Sexual- oder Schilddrüsenhormone.

Die Deutsche Gesellschaft für Endokrinologie (DGE) in Altdorf rät davon ab, solche Tests in Eigenregie zu machen. Die Qualität sei nicht gesichert und die Ergebnisse könnten ungenau sein, weil der Hormonspiegel abhängig zum Beispiel von der Tageszeit sei, betont DGE-Experte Alexander Mann. "All diese Faktoren werden bei der Bewertung in einer Fachpraxis berücksichtigt." Sinnvoll könnten dagegen Ovulationstests bei Frauen mit Kinderwunsch sein.