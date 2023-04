Anzeige 10 Jahre Jenne BrandschutzConsult

Einen Grund zum Feiern gibt es für das Planungsbüro für vorbeugenden Brandschutz – Jenne BrandschutzConsult in Müllheim. Anlass ist die Firmengründung im April 2013.

Das zehnjährige Bestehen des Unternehmens war Anlass für eine besondere Fort- und Weiterbildungsveranstaltung, die kürzlich in Müllheim im Hotel Alte Post durchgeführt wurde. Die Veranstaltung richtete sich insbesondere an Mitarbeiter von Baurechtsbehörden, Feuerwehren sowie Architekten aus den Landkreisen Breisgau-Hochschwarzwald und Lörrach. Die Teilnehmer wurden intensiv geschult zu den Themen Brandschutz in Garagen und Tiefgaragen sowie Bereitstellung von Löschwasser für die Feuerwehr.