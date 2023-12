Anzeige: 100 Jahre Elektro Quandt in Schopfheim

Auch die Nachwuchsförderung war im Familienbetrieb immer ein wichtiges Thema – stets wurden junge Menschen im Elektrohandwerk ausgebildet. 1987 trat Sohn Ralf, der 1991 die Meisterprüfung im Elektrohandwerk absolvierte, in den Betrieb ein. Seit 1996 führt er die Familientradition im Elektrohandwerk in dritter Generation fort.

Großes Studio

Im Januar 2000 ist das Familienunternehmen von der Blasistraße in Fahrnau an den jetzigen Firmensitz in der Breslauer Straße 9a in Schopfheim gezogen. Dort wurde im November 2004 zusätzlich ein etwa 200 Quadratmeter großes GIRA/Revox Studio eröffnet, in dem den Kunden die neueste Technik – zum Beispiel KNX, Homeserver, Alarmanlagen sowie moderne Lichtgestaltung – präsentiert werden können. Seit 2001 gehört Ehefrau Monika Quandt dem Unternehmen an und betreut den kaufmännischen Bereich.

Im August 2020 ist mit Sohn Robin nach dessen Ausbildung zum Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik und dem anschließenden erfolgreichen Abschluss des Studiums zum Bachelor of Engineering die vierte Generation ins Unternehmen eingestiegen.

Derzeit wird die Übergabe des auf modernste Technologien und erneuerbare Energien aller Art spezialisierte Unternehmen mit seinen zwölf Mitarbeitern – darunter zwei Auszubildende – an Robin Quandt vorbereitet.

„Anruf genügt. Die Jungs sind sofort zur Stelle.“ Voll des Lobs ist ein Geschäftsführer aus dem Lörracher Industriegebiet Entenbad über Tatkraft, Zuverlässigkeit und Innovationsbereitschaft im Team der Elektriker und Elektroniker des Unternehmens R. Quandt aus Schopfheim. 100 Jahre alt wird die Firma in diesen Tagen und blickt zurück auf eine stolze Erfolgsgeschichte, die eng mit der wirtschaftlichen Entwicklung des Wiesentals verknüpft ist.