Anzeige 100 Jahre FC Zell

Ein Verein, der Anfang der so genannten „Goldenen 1920er Jahre“ gegründet wurde, kann auf eine bewegte Geschichte zurückblicken. Einen Krieg, diverse Wirtschaftskrisen, eine Wiedervereinigung und kürzlich eine Pandemie – all das ist am Jubilar FC Zell nicht spurlos vorübergegangen. Immer aber gab und gibt es kreative Köpfe beim FC Zell, die sich den Herausforderungen stellen und so den Fußballclub der Schwanenstadt zu einer festen Größe in der regionalen Sportszene machen.

101 Jahre liegt es zurück, als sich kurz nach Ende des Ersten Weltkriegs einige junge Zeller zusammenfanden, um einen eigenen Fußballverein in der Schwanenstadt zu gründen. Mit viel Mühe und Einsatz mussten sie zunächst den bestehenden Bolzplatz in der Grönländer Obermatt in ein wettbewerbstaugliches Sportgelände umwandeln. Dann konnte endlich am 23. März 1921 in der damaligen Wirtschaft „Zur Schifflände“ die Gründungsveranstaltung abgehalten werden. Etwa 30 Männer waren es, die den Club aus der Taufe hoben. Elf davon bestritten am 24. April 1921 das erste Fußballspiel für den FC Zell, das beim Nachbarn FC Hausen mit 4:2 gewonnen wurde.