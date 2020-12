Anzeige 100 Jahre Firma Ebser in Todtnau

Nicht ohne Stolz verweist Thomas Schmidt, der das Unternehmen seit zwölf Jahren aktuell mit einem zwölfköpfigen Team führt, darauf, dass sein Betrieb dank der breiten und innovativen Produktpalette und aufgrund der vielfältigen Einsatzgebiete seiner Bürstenmaschinen einer der Weltmarktführer in seiner Branche ist. Der globalen Ausrichtung entspricht dann auch der aktuelle Name des „Jubilars“, der als Ebser Mechanical Engineering firmiert und Vertretungen in der Türkei, Indien und Japan hat.

Die Erfolgsgeschichte der Maschinenfabrik Ebser begann 1920, als sich Gottlieb Ebser in einer kleinen Werkstatt in der Feldbergstraße 20 mit der Fertigung von Ersatzteilen für Bürstenstopfmaschinen selbstständig machte. 1928 zog die Firma an den heutigen Standort in der Schönauer Straße um. Gleichzeitig startete man mit dem Bau von halb- und vollautomatischen Bürsten-, Bohr- und Stopfmaschinen. Nach Weltwirtschaftskrise und Zweitem Weltkrieg konnte die Produktion wieder mit dem gesamten Fertigungsprogramm und dem Bau von Bürstenmaschinen nach eigenen Plänen und patentiert aufgenommen werden. Ab den 50er Jahren entwickelte sich Ebser zu einem Unternehmen von Weltrang. 1961 folgte auf Firmengründer Gottlieb Ebser dessen Sohn Willi Ebser, der das Unternehmen bis 1994 führte. Bis 2008 leitete mit Werner Ebser, dem Enkel des Gründers, die dritte Familiengeneration mit Geschick den Betrieb.