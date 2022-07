Anzeige 100 Jahre Musikverein

Am Samstag, 16. Juli, sind die Musikerinnen und Musiker um ihren Dirigenten Achim Lais – mit Unterstützung der beiden Fördervereine – ab 20 Uhr auf dem Festplatz oben auf dem Tannenkircher Berg zu Gange. Gemeinsam bewirtet man die Gäste vor dem Jubiläumskonzert, das nach Einbruch der Dämmerung, gegen 21 Uhr, beginnt. Dann werde die untergehende Sonne über den Rebbergen und dem Dorf eine herrliche Kulisse abgeben für ein stimmungsvolles Repertoire an Blasmusik auf hohem Niveau, sagt die Vorsitzende. Die Veranstalter versprechen ein breites Spektrum an musikalischen Genres, das sicherlich jede Gäste-Vorliebe befriedigen werde. Mehr soll aber vorab nicht verraten werden.

Denn das Jubiläumskonzert soll auch ein Dankeschön sein an die Tannenkircher Bevölkerung und die anderen Gäste für die Unterstützung des Musikvereins in all den Jahrzehnten, sagt Dyballa. Darüber hinaus will der Musikverein Werbung machen für ein Mitwirken entweder im gut 40-köpfigen Aktivorchester oder im 20-köpfigen Jugendorchester.

Im Anschluss ans Jubiläumskonzert, das unter dem Motto „Der Berg ruft!“ steht, bewirten die Gastgeber erneut. Der Eintritt ist frei.

Am Sonntag, 17. Juli, sind dann geladene Gäste das Auditorium für den Festakt „100 Jahre Musikverein Tannenkirch“. Im Rahmen von Ansprachen wird auf die hundert Jahre des Bestehens des Musikvereins zurückgeblickt, es gibt Ehrungen, Grußworte und eine musikalische Umrahmung des Programms sowie im Anschluss einen gemütlichen Ausklang.