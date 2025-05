Anzeige: 100 Jahre Schützenverein Egringen

Schon seit Langem hat sich der Egringer Schützenverein auf die klassischen Gewehr-Disziplinen Luftgewehr und Kleinkaliber-Gewehr konzentriert. Und damit hat der Verein, der einen guten Ruf über die Ortsgrenzen von Egringen hinaus genießt und der fest in der Egringer Dorfgemeinschaft verankert ist, Erfolg. Dies zeigen die zahlreichen ersten Plätze sowohl im Einzel als auch in der Mannschaft bei den jüngsten Kreismeisterschaften. Und nicht nur dort. Sowohl bei den Rundenwettkämpfen bis zur Verbandsliga in verschiedenen Altersklassen als auch bei den Landesmeisterschaften und anderen überregionalen Wettkämpfen machen die Sportschützen des Vereins immer wieder mit vorderen Platzierungen von sich reden.

Trainingsabende sind am Dienstag und Donnerstag, außerdem kann am Sonntag geübt werden. Folgende Disziplinen in verschiedenen Altersklassen werden angeboten: Luftgewehr zehn Meter stehend, Luftgewehr zehn Meter Dreistellung, Luftgewehr zehn Meter Auflage, Kleinkaliber 50 Meter liegend, Kleinkaliber 50 Meter Dreistellung sowie Kleinkaliber 50 Meter Auflage.