Anzeige: 100 Jahre SSV Welmlingen

In der seit jeher wichtigen Nachwuchsarbeit wegen des Fortbestands der Schützen gehe es heutzutage um viel mehr, als man denke, sagt Brandenburg. Das A und O im Schießsport sei die Konzentration. Zöglinge lernen, wie man sich auf ein Detail konzentriere, um eigene Defizite zu verbessern. Auch der Tipp „besuche doch einmal deinen Augenarzt“ sei während des Trainings schon dagewesen.

Niklas erzählt mit viel Selbstbewusstsein, er freue sich schon dabei zu sein, weil sich mit dem Training seine Aufmerksamkeit verbessere. Zwei andere Jungs betreten mit ihrem Opa das Schützenhaus, um sich für den Wettbewerb anzumelden. Sie seien Blansinger, verrät der Opa der Jugendlichen, die natürlich bei der Teilnahme vorhaben, ihn zu übertrumpfen.

Zwei weitere Besucher treffen ein, sie kommen aus Efringen-Kirchen. „Na, auch eine Runde Schießen?“, werden sie empfangen. Dann geht’s mit Uwe Oesterreich und der aktuellen Jugendleiterin Tamara Braun ans Eingemachte. Es ist ein gemächliches Kommen und Gehen an diesem Sonntag. Einig ist man sich, es sei was Besonderes, so einen großen runden Anlass feiern zu dürfen. Der Gewinner der Ehrenscheibe wird übrigens am Festwochenende gekürt.