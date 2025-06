Anzeige: 1000 Jahre Todtnau

Das Todtnauer Städtlifest, das sonst immer Anfang Juli organisiert wird, findet dieses Jahr an einem anderen Termin statt: „Wir wollen am Datum der Gründungsurkunde von Todtnau die Raketen in den Himmel schießen“, sagt Gerhard Asal von der Stadtverwaltung Todtnau.

Zwei Tage lang wird am Samstag, 21. Juni, von 14.30 bis 1 Uhr und am Sonntag, 22. Juni, von 11 bis 23 Uhr gefeiert. Auf dem Marktplatz unterhalb der Johanneskirche und im Städtli verteilt beteiligen sich wieder zahlreiche Todtnauer Vereine am Budendorf und bieten an diesem 48. Städtlifest ein buntes Programm für Jung und Alt.