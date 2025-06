Anzeige: 1000 Jahre Todtnau

Zuvor gibt es Grußworte von Landrätin Marion Dammann und Bürgermeister Peter Schelshorn für die Nachbargemeinden. Die historische Festrede hält Heinz Krieg von der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Im Rahmen des Festakts verleiht das Nessler-Komitee eine hochrangige Auszeichnung. Der Abend wird moderiert von Schwarzwaldbotschafter und Sänger Hansy Vogt. Für die Bewirtung und Verpflegung sorgen der Wirteverein Oberes Wiesental und die Feuerwehr Todtnau.

Glockenweihe

Am Sonntag, 15. Juni, steht das Wahrzeichen der Stadt Todtnau – die Stadtpfarrkirche St. Johannes Baptist – im Mittelpunkt, denn im Rahmen des Festgottesdiensts ab 10 Uhr wird die Jubiläumsglocke geweiht. Die Glockenweihe findet am Ende des Pontifikalamts auf dem Kirchvorplatz statt.

Das Pontifikalamt in der katholischen Pfarrkirche zelebriert Weihbischof Christian Würtz. Der Johanneschor Todtnau wird die Krönungsmesse Missa in C von Wolfgang Amadeus Mozart singen. Die Glocke soll im Westturm der Kirche ihren Platz finden. Sie hat ein Gesamtgewicht von 1300 Kilogramm, einen Durchmesser von 1,27 Metern und ist auf den Schlagton es1 gestimmt. Sie soll den Namen Christusglocke erhalten. Auf der Vorderseite sind das Altarmosaik der Pfarrkirche mit Christus zu sehen sowie die Inschrift „Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat“. Auf der Rückseite sind die Todtnauer Kirche als Wahrzeichen der Stadt und das Stadtwappen abgebildet. Außerdem trägt die Glocke den Schriftzug „In Erinnerung an das 1000-jährige Bestehen von Todtnau (1025-2025)“.

Das erste Läuten der neuen Glocke wird nach Abschluss der Turmsanierungsmaßnahmen zu hören sein, die voraussichtlich im Jahr 2026 beginnen sollen. Bis dahin ist die Glocke in einem Schaugestell in der Pfarrkirche zu sehen.