Anzeige: 125 Jahre Feuerwehrmusik Mambach

Die Zahl der Aktiven beträgt im Jubiläumsjahr 30 sowie zehn Zöglinge in musikalischer Ausbildung, gemeinsam mit den den Musikvereinen Atzenbach und Rohmatt sowie der Trachtenkapelle Häg-Ehrsberg.

Gut integriert im Dorf

Was macht die Feuerwehrmusik Mambach übers Jahr? Die Proben finden wöchentlich abwechselnd am Mittwoch oder Freitag statt. Im Januar geht es los mit der Hauptversammlung, dem Antoni-Konzert und der Fasnacht. Weiter geht’s mit dem Proben für das Sommerprogramm, etlichen Auftritten bei befreundeten Vereinen und dem Patrozinium Maria Frieden mit Unterhaltungskonzert an der Bergklause. Anfang September wird der Dorfhock abgehalten in Verbindung mit einer Bike-Tour. Im Herbst folgen Auftritte, Gräberbesuch, Volkstrauertag und Handwerker-Hock beim Dorfhock.

Jubiläumsprogramm

Das Jubiläumswochenende startet am Freitag, 23. Mai, ab 20 Uhr mit einem Festakt, der von der Feuerwehrmusik umrahmt wird. Anschließend gibt es Tanz und Unterhaltung mit den Kapellenberg-Musikanten, die einst aus den Reihen der Feuerwehrmusik entstanden sind. Die Freunde der Feldmusik Luthern (Schweiz) spielen am Samstag, 24. Mai, ab 20 Uhr auf. Die Feldmusik tritt in einer Brass-Band-Besetzung auf. Den Anschluss bilden die „Schwarzwald Buam“. Der Eintritt kostet fünf Euro.