Anzeige: 140 Jahre Metzgerei Dosenbach

Viele DLG-Auszeichnungen

In fünfter Generation leiten Patric und Christoph Dosenbach als Geschäftsführer und Mitgesellschafter, weiterhin unterstützt von ihrem Vater Manfred Dosenbach, das Familienunternehmen. Tradition verpflichtet. Deshalb legen die Firmenchefs und Verantwortlichen großen Wert nicht nur auf handwerkliche Qualität, sondern ebenso auf „Frische, Regionalität, Zuverlässigkeit und Bodenständigkeit“. Wie erfolgreich die Metzgerei mit ihren Produkten ist, belegen die zahlreichen Auszeichnungen und Preise für „langjährige Produktqualität und DLG-prämierte Spitzenqualität“.

Nicht nur am Stammhaus in Rheinweiler werden die vielfältigen Fleisch- und Wurstwaren vertrieben, sondern darüber hinaus auch in den beiden Filialen in Kandern und Schliengen sowie an Verkaufsständen an den Wochenmärkten in der Region. Auf folgenden Wochenmärkten bietet die Traditionsmetzgerei darüber hinaus ihre Produkte an: Dienstags ist Dosenbach in Müllheim und Lörrach präsent, mittwochs in Lörrach-Stetten sowie in Weil am Rhein auf dem Rathausplatz, donnerstags in Weil am Rhein auf dem Berliner Platz und in Lörrach, freitags in Efringen-Kirchen, Badenweiler und Müllheim sowie samstags in Müllheim, Weil am Rhein auf dem Rathausplatz und in Lörrach.