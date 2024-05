Zahlreiche Helfer

Die Planungen für das Fest auf dem Turnplatz in Wyhlen laufen bereits auf Hochtouren, wie aus Kreisen der Dunnerloch-Zotteli-Clique zu erfahren war. Sie freuen sich besonders darüber, dass auch in diesem Jahr viele freiwillige Helfer ihre Unterstützung für das Fest zugesagt haben. Dazu zählen Vertreter der Bären-Clique, der Lindageischter, der Süüre-Waggis, der Sumpfgumber-Guggemusik, der Reblandfetzer, der Rolli-Dudel-Schränzer und natürlich der Dunnerloch-Zotteli selbst, die in großer Zahl das Spargel-und Erdbeerfest zu einem Erfolg werden lassen.

Buntes Kinderprogramm

Einige Anpassungen soll es aber dennoch beim 15. Spargel- und Erdbeerfest geben, so die Dunnerloch-Zotteli-Clique. Und so wollen die Zotteli in diesem Jahr vor allem die Kinderanimation mit Hüpfburg und Karussell weiter vorne im Festgeschehen platzieren.