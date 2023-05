Anzeige 150 Jahre Feuerwehr Brombach

Feier mit Kameraden

Die Feiern starten mit einem Kameradschaftsabend am morgigen Donnerstag auf der zentralen Wache an der Weiler Straße. Mit dabei sind die Gesamtwehr aus Lörrach und die mit der Abteilung Brombach befreundeten Kameraden der Feuerwehr aus dem österreichischen Fuschel am See im Salzkammergut.

Am kommenden Samstag findet der Jubiläums-Festakt in der neuen Sporthalle in Brombach als interne Feier statt.