Anzeige: 150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Hauingen

Vorverkauf läuft bereits

Am Samstag, 27. September, ist Partyabend in der Festhalle. Ab 20 Uhr sorgt DJ Tharek für musikalische Unterhaltung, ab 21.30 spielt die Party-Band Wilde Engel. Der Vorverkauf für die Partynacht läuft bereits. Am Sonntag, 28. September, findet ein „Tag der Feuerwehr“ rund um die Turn- und Festhalle Hauingen unter Mitwirkung der örtlichen Vereine statt. Um 9.30 Uhr werden am Ehrenmal die Toten geehrt, um 10 Uhr wird in der Festhalle ein Festgottesdienst zelebriert.

Ab 11 Uhr ist ein Frühschoppenkonzert mit dem Musikverein Hauingen und der Blasmusik-Band Kaiserblech aus Rheinfelden angesagt. „Den ganzen Tag gibt es Attraktionen, Vorführungen und Informationen rund um das Thema Feuerwehr für Groß und Klein“, kündigen Abteilungskommandant Andreas Leonhardt und sein Stellvertreter Daniel Böhringer an.