Anzeige 175 Jahre Männergesangverein Zell

Glanz- und Höhepunkt der Ereignisse in diesem Jahr ist das Konzert am Sonntag, 3. November, um 18 Uhr in der katholischen Pfarrkirche in Zell, das den Besuchern ein vielseitiges und abwechslungsreiches Musikerlebnis verspricht. Als Mitwirkende sind neben den Gastgebern die Männerchöre aus Ried und Maulburg angekündigt. Ebenfalls mit dabei sind die Sänger der Schweizer Chorgemeinschaft aus Zeiningen-Obermumpf. Begleitet werden ihre Aufführungen von mehreren Solisten sowie von der Orgel, Klavier und Trompete. Kurzum: Musikfreunde werden bei diesem Anlass voll und ganz auf ihre Kosten kommen. Doch zurück zur Geschichte des Männerchores, der 1983 sein 125-jähriges Bestehen feierte. Damals war man noch vom Gründungsjahr 1858 ausgegangen, was sich einige Jahre später als Irrtum herausstellte. In einer nachträglich im Verkündigungsblatt für Lörrach, Müllheim, Schopfheim und Schönau mit Datum, 23. April 1844, mehr oder weniger per Zufall gefundenen Notiz, die eine Einladung an verschiedene Chöre zu einer Chorprobe am Sonntag, 5. Mai 1844, in Maulburg enthielt, war auch ein Chor aus Zell aufgeführt. Ergo musste es schon früher in der Schwanenstadt eine Singgemeinschaft gegeben haben. Beim Männerchor Zell hat man daraufhin die eigene Vereinsgeschichte geändert.

Zwar liegen darüber keine weiteren Dokumente oder Aufzeichnungen vor, und so gilt das Verkündigungsblatt aus dem Jahr 1844 den Sängern als offizielle „Geburts-urkunde“. Neben der Freude am Singen sind es vor allem die Geselligkeit sowie die Herzlichkeit und die Tatkraft, die vornehmlich den Zusammenhalt des Chores ausmachen. Wie aus überlieferten Unterlagen hervorgeht – ein Gründungsprotokoll ist nicht (mehr) vorhanden – waren es 30 Sänger, die seinerzeit den Grundstein gelegt haben. 1858 schlossen sich sangesfreudige Feuerwehrleute dem Männerchor an. Ihr erster Präsident war Melchior Bertsch.