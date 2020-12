Anzeige 20 Jahre Bad Oase Lörrach und Bad Säckingen

Zwei Jahrzehnte ist es inzwischen her, dass Jürgen Blum und Oliver Schaubhut den Weg in die Selbständigkeit wagten und das Unternehmen „Bad Oase“ gegründetet haben. Am 2. Dezember 2000 wurde der Fachbetrieb in Lörrach-Haagen, Hauinger Straße 30, mit einer Ausstellungsfläche von rund 400 Quadratmetern eröffnet. Die Geschäftsidee mit dem Konzept der Badeinrichtung aus einer Hand wurde zum Erfolgsmodell. Und so kam 2007 eine zweite Filiale mit rund 800 Quadratmetern Ausstellungsfläche in Bad Säckingen, Schaffhauser Straße 22, dazu. Seit gut vier Jahren unterhält die Firma auch eine weitere Filiale in Basel, Schönauerstraße 91.

Aktuell sind in der „Bad Oase“ zehn Fachkräfte beschäftigt, davon fünf Installateure und Monteure in den Bereichen Sanitär/Heizung sowie drei Fliesenleger. Dazu kommen die beiden Chefs, die als Geschäftsführer wirken. Oliver Schaubhut kümmert sich dabei mehr um die Installationen, Jürgen Blum um das Kaufmännische. Stolz ist das Duo auf die Kontinuität beim Personal. Und auch die Weichen für die Zukunft und die nächste Generation im Geschäft sind bereits gestellt. Denn die Söhne der beiden Geschäftsführer, Matthias Blum und Toni Schaubhut, der im vergangenen Jahr die Meisterprüfung im Sanitärhandwerk ablegte, sind schon seit Jahren im Betrieb tätig.