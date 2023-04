Anzeige 20 Jahre Hotel-Restaurant Sonne 

Catering-Service ergänzt das An

Für Veranstaltungen und Feiern bewirtet Stefan Baumgartner seine Gäste auch im großen Stil oder er bietet einen Catering-Service außer Haus. Je nach Geschmack der Gäste zaubert der Sonnenwirt unter anderem Bayerische oder mediterrane Buffets und erfüllt typische Markgräfler „Gelüste“ mit Leberle und Kutteln.

An Kanderner Aktionstagen stets vertreten

Auch an Kanderner Aktionstagen wie beim Jahrmarkt, am Städtletag, an Fasnacht oder Silvester bietet die „Sonne“ dem Anlass entsprechende kulinarische Gaumenfreuden.

Nach wie vor unterstützt der 77-jährige Senior Oskar „Freddi“ Baumgartner seinen Sohn in der Küche. „Das hält ihn jung“, erklärt Stefan Baumgartner trocken.

Vor 19 Jahren hat seine Partnerin Sabine Elsässer zunächst als Aushilfe angefangen, seit zehn Jahren zählt sie fest zum Team und ist hauptsächlich zuständig für Service und Theke.

Seine Ausbildung absolvierte der heute 51-Jährige in „Brenners Parkhotel“ in Bade-Baden. Später kochte er in renommierten Häusern, wie dem Sternelokal „Schloss Reinhardshausen“ am Main und im „Parkhotel“ in Bremen.

Dazwischen verpflegte er während der Bundeswehrzeit seine Kameraden von der Kasernenkantine aus. Auf Teneriffa führte Stefan Baumgartner sieben Jahre lang ein eigenes Lokal und kehrte dann über einen Abstecher nach Florida zurück nach Kandern an den heimischen Herd.

Seinen Spitznamen „Pommes“ erhielt der Sonnen-Wirt, weil er sich nach getaner Arbeit gerne zu den Gästen an den Stammtisch setzt und dabei von einem herzhaften Küchen-Duft umweht wird.