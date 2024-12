Anzeige: 25 Jahre Brauerei Mülhaupt

Angeboten werden all diese Sorten als Flaschenware und Partyfass im Laden sowie in einem Hofladen in Binzen und in der hiesigen Gastronomie. Sogar ins Rheinland und in den Norden sei sein Bier schon ausgewandert, berichtet der Brombacher über den Ruf seiner Qualität. Sein Dank im Jubiläumsjahr richtet sich an „all meine Kunden“. Ohne diese Treue hätte der Brauer den halbrunden Geburtstag seiner Brauerei nie erreichen können, sagt er. Zur Frage, was das schönste Kompliment gewesen sei, muß er nicht lange überlegen: Wenn männliche Kunden berichten, die Gattin trinke kein Bier – ausgenommen das Brombacher Hausbräu. Groß gefeiert werde das Jubiläum dann noch im Rahmen des jährlichen „Brauerei-Ausschanks“ Ende April/Anfang Mai 2025.