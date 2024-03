Anzeige: 25 Jahre Dorfmetzgerein Waßmer

In den Jahren 1985 bis 1988 absolvierte er eine Metzgerlehre bei der Metzgerei Adolf Wassmer in Atzenbach. Im Jahr 1995 besuchte er die Meisterschule und erhielt dort Ende Juli des gleichen Jahres den Meisterbrief der Handwerkskammer Mannheim im Fleischerhandwerk. So stand ihm der Weg offen, eine eigene Metzgerei zu eröffnen. Der Eintrag in die Handwerksrolle erfolgte schon Mitte August 1995. Da Edelbert Waßmer die Metzgerei von Grund auf neu errichten musste, dauerte es noch einige Jahre bis man den Erfolg sah. Am 1. März 1999 war es soweit und Edelbert Waßmer stellte der Bevölkerung bei einer Eröffnungsfeier seine neue Metzgerei mit Partyservice und Laden im Häg-Ehrsberger Ortsteil Rohmatt vor.

Weitere Filialen

2004 übernahm Edelbert Waßmer ein Ladengeschäft in Wehr-Öfflingen, dem im Jahr 2008 das Ladengeschäft seines ehemaligen Lehrbetriebs in Atzenbach, Bundesstraße 11, folgte. Die Filiale in Atzenbach erfreut sich großer Beliebtheit im Wiesental und darüber hinaus. Vor allem viele Berufspendler halten hier an, um sich ihr Vesper für die Mittagspause zu holen. Auch in Zell in der Schönauerstraße 4 befindet sich eine Filiale. Damit bietet die Metzgerei den Kunden ihre Waren zentrumsnah an, während der kleine Laden in der Produktionsstätte in Rohmatt inzwischen geschlossen wurde.