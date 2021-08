Anzeige 25 Jahre Frauenmannschaft im FC Hausen

Das machte Zimmermann sehr erfolgreich: Schon nach einem Jahr in der Bezirksliga schaffte man den Aufstieg in die Landesliga, im Jahr 2000 gelang der Sprung in die Verbandsliga, der höchsten Spielklasse in Südbaden, in der sich die Mannschaftetablieren konnte. In der Saison 2013/14 gelang der ganz große Coup. Ohne Niederlage qualifizierte sich die Hausener Frauenelf als Verbandsligameister für die Oberliga. Allerdings hatte man in dieser Spielklasse Lehrgeld zu bezahlen und stieg postwendend wieder in die Verbandsliga ab.