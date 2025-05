Anzeige: 25 Jahre Gartenbau Stücklin in Ötlingen

Wenn es um Garten- und Landschaftsgestaltung geht, ist die Firma Stücklin aus Ötlingen seit 25 Jahren eine gefragte Adresse. Firmeninhaber Thorsten Stücklin (46), ein erfahrener Garten- und Landschaftsbauer, dessen Wunsch es schon in jungen Jahren war, sich selbstständig zu machen, hat mit Mut, Engagement und Unternehmungsgeist in dem Vierteljahrhundert einen prosperierenden Betrieb mit tatkräftiger Unterstützung seiner Frau Silke aufgebaut, die ebenfalls in der Firma tätig ist. Hauptsitz ist nach wie vor die Dorfstraße 106, dort befinden sich Wohnhaus und Büro. Darüber hinaus verfügt die Gartenbaufirma noch über eine größere Halle in Ötlingen an der Inmatt 7.